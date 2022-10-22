حماس: تصريحات الخارجية الأمريكية حول زيارة وفد الحركة لسوريا مرفوضة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية التي هاجم فيها زيارة وفد حماس إلى سوريا مرفوضة وتشكل تدخلاً سافراً.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة على تويتر، إن هذه التصريحات تعكس الموقف الصهيوني المعادي لأي محاولة لتعزيز التقارب بين مكونات الأمة ومعنية باستمرار الخلافات، لا سيما أن واشنطن شريكة حقيقة في العدوانات المتكررة على شعبنا وأمتنا.

وكان وفد من الفصائل الفلسطينية على رأسهم حركتي حماس والجهاد زار قبل أيام العاصمة السورية دمشق والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد.