العامودي: ما نشهده من ثورة بالقدس والضفة إيذاناً حقيقياً بزوال الاحتلال

أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس بغزة علي العامودي، أن ما نشهده اليوم من ثورة في القدس والضفة إيذاناً حقيقياً بزوال الاحتلال.



وقال العامودي خلال حفل تكريم الأسير رامي أبو مصطفى، إن العدو الصهيوني تتهاوى أركانه في كل يوم تحت ضربات المقاومين.



وأضاف أن الاحتلال يصب جام غضبه ويطلق العنان لمستوطنيه لفرض التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى.



وأوضح أن العدو الصهيوني يقف عاجزا أمام المرابطين في باحات المسجد الأقصى، "في كل يوم يخرج مقاوم عنيد يزلزل الكيان الصهيوني".



وشدد على أن غزة تعد العدة لضرب الاحتلال وتحرير كل أسرانا، مضيفا "قريبا ستلتقي قوافل الثوار في باحات الأقصى محررا بإذن الله".



وتابع العامودي "نقول للصهاينة لن يدوم ظلمكم ومصيركم إلى زوال، ونقول لأبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، هنا يجلس قادة المقاومة واسرى محررين يحملون المهمة رقم واحد، مهمة تحريركم".