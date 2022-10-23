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الاستعلام الحكومي : الكشف عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 10

الاستعلام الحكومي : موعد ورابط فحص المنحة القطرية شهر 10
الاستعلام الحكومي : موعد ورابط فحص المنحة القطرية شهر 10

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 الاستعلام الحكومي : الكشف عن موعد صرف المنحة القطرية شهر 10

 الاستعلام الحكومي : موعد ورابط فحص المنحة القطرية شهر 10 ، يبحث المواطنين في قطاع غزة، منذ الأيام الماضية عن الموعد الرسمي لصرف المحنة القطرية وذلك عن شهر أكتوبر 2022.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

وكشفت عزيزة الكحلوت المتحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، مساء السبت، عن الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستفيدة.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 10

وأكدت الكحلوت أنه سيتم الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر 10 خلال الأيام القادمة بعد أن يتم ارسال رسائل المنحة للمستفيدين منها صباح الأحد.

كما وأشارت الكحلوت، إلى أنه سيتم صرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف مستفيد من العائلات المستورة في قطاع غزة، ومن تنطبق عليهم شروط صرف المنحة.

رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وأوضحت الكحلوت، أنه سيجري ارسال رسائل المنحة القطرية للأسر المستفيدة الأحد.

 

الاستعلام الحكومي : موعد ورابط فحص المنحة القطرية شهر 10

 

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

حيث من المتوقع أن يتم تفعيل رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار خلال الساعات القادمة، على أن يجرى صرفها خلال يوم الأحد على أبعد تقدير، وقيمتها 310 شيكل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 الاستعلام الحكومي أضغط هنا:

الاستعلام الحكومي : موعد ورابط فحص المنحة القطرية شهر 10


 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270277

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