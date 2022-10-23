لماذا سيغيب ولي العهد السعودي عن القمة العربية في الجزائر؟

قالت الرئاسة الجزائرية، مساء السبت، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لن يحضر القمة العربية المزمع عقدها يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في الجزائر، عملاً بنصائح وتوصيات الأطباء.

وذكرت الرئاسة، في بيان لها، أن الرئيس عبد المجيد تبون، تلقى مساء السبت مكالمة هاتفية من ولي عهد المملكة العربية السعودية، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية، “امتثالاً لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر”.

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس تبون أبدى تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي.

المصدر: القدس العربي