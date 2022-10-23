أمهات الشهداء يزرن عائلة الشهيد القسامي قيس شجاعية في رام الله

زار وفد من أمهات الشهداء على رأسهم أم عاصف البرغوثي وشقيقة الأسير القائد نائل البرغوثي، عائلة الشهيد القسامي قيس شجاعية في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأثنت أمهات الشهداء على بطولة قيس والتضحيات التي قدمتها عائلته التي تفتقد ابنها بهاء أسيراً في سجون الاحتلال.

كما أكدن أن الهم الفلسطيني والوجع واحد، ولا يوجد بيت إلا فيه أسير أو شهيد أو جريح.

وأهدت أمهات الشهداء لعائلة القسامي قيس شجاعية صورة جمعته بشقيقه بهاء الأسير في سجون الاحتلال.

وشاهدت أم عاصف برفقة أم بهاء تسجيلا مصوراً لقيس وهو يرتدي الزي العسكري وعصبة كتائب القسام في تأبين القائد الوطني الراحل أبو عاصف البرغوثي.

واستشهد المجاهد القسامي قيس عماد شجاعية (23عاماً) في 15 أكتوبر الجاري، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وأدت العملية البطولية لإصابة مستوطن بجروح داخل مستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وتعرض الشهيد شجاعية، سابقا للإصابة برصاص الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، وذلك خلال مواجهات عام 2015 على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

والتقطت كاميرات الصحفيين قيس وهو فتى حينها، يرتدي الكوفية الخضراء ويلقي الحجارة من خلال مقلاعه صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة "بيت إيل".

وقيس هو شقيق الأسير الإداري بهاء الدين شجاعية أحد مرابطي المسجد الأقصى المبارك.