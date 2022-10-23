منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطلق دورة الصحافة الاقتصادية

أطلق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بالتعاون مع نقابة الاقتصاديين، دورة تدريبية في مجال الصحافة الاقتصادية، وذلك بمشاركة نخبة من المهتمين في مقره بمدينة غزة.

وتستمر الدورة أسبوعين بواقع 12 ساعة تدريبية، ويحاضر فيها المدرب الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر، حيث تتناول محاور عديدة في مجال الإعلام الاقتصادي. وحضر مراسم إطلاق الدورة نقيب نقابة الاقتصاديين د. محمد مقداد وعضو مجلس إدارة النقابة د. محمد لباد وأمين سر النقابة محمد الدريملي ومنسقة النقابة وئام وهبة، إضافة لمدير المنتدى محمد ياسين.

ورحب ياسين بالمشاركين في دورة "الصحافة الاقتصادية"، ومضى يقول: "تأتي هذه الدورة كثمرة للتعاون مع نقابة الاقتصاديين، وفي إطار حرص منتدى الإعلاميين على خدمة المجتمع المحلي، ولتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية"، مشيراً إلى عمق الترابط بين الاقتصاد والإعلام.

بدوره، ثمن الدكتور مقداد دور منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وتعاونه المثمر لخدمة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في خدمة الاقتصاد، حاثاً المشاركين على ضرورة الالتزام والاستفادة من خبرة المدرب في مجال الصحافة الاقتصادية، لاسيما في ظل ممارسته للعمل الصحفي إلى جانب دراسته لمجال الاقتصاد.

وتناول المدرب الصحفي أحمد أبو قمر في اللقاء التدريبي الأول مدخل الصحافة الاقتصادية وأخلاقياتها، مثيراً النقاش مع المشاركين حول أهمية الصحافة الاقتصادية ودورها في خدمة المجتمع المحلي، منوهاً إلى الترابط الوثيق بين الإعلام والاقتصاد.