استطلاع للرأي العام يظهر معارضة أغلبية الأميركيين للصهيونية

كشف استطلاع جديد للرأي العام الأميركي أن أغلبية المستطلعين يعارضون الصهيونية، فيما تتعاطف أغلبية من أعضاء الحزب الديمقراطي بنسبة 31% مع الفلسطينيين مقابل 26% يتعاطفون مع دولة الاحتلال.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد القيم الليبرالية اليهودية (JILV) وشمل 1600 ناخب أميركي محتمل.

وقال 30% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يؤيدون أو لا يؤيدون بقوة الصهيونية مقابل 22% قالوا أنهم إما يؤيدونها أو يؤيدونها بقوة، فيما لم يحدد 48% موقفا منها أو لم يسمعوا بها.

واعتبر 47% من المستطلعين أن اسرائيل تحظى بنفوذ أكثر مما يجب في السياسة الأميركية.

ويعتقد أربعة أخماس الناخبين المحتملين المستطلعين ممن صنفوا أنفسهم "تقدميين" أو "ليبراليين جدًا" أن المؤسسات اليهودية الأميركية لديها "مزايا غير عادلة" يجب معالجتها.

ورأى 45% من المستطلعين التقدميين أن إسرائيل دولة "احتلال أو استعمار".