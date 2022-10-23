وزارة العمل تعلن اغلاق باب التسجيل لتصاريح العمال في إسرائيل

وزارة العمل تغلق باب التسجيل لتصاريح العمال في إسرائيل ، أصدرت وزارة العمل في قطاع غزة تنويها مهمًا حول قضية تصاريح العمال في إسرائيل

اغلاق التسجيل لتصاريح العمال

وأوضحت وزارة العمل في غزة، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق باب التسجيل للعمل بالداخل المحتل بشكل كامل.

وأشارت الوزارة إلى إنها اكتفت بالأسماء المسجلة لتصاريح العمل حتى تاريخ صدور الإعلان.

وأكدت وزارة العمل، أنه جرى ترشيح ما يقارب الـ٢٧٢٠٠ مواطنًا حتى اللحظة من أجل الحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل من بين 138 ألفًا سجلوا عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2021.

رابط فحص تصاريح العمال شهر 10

حيث يسعى الآلاف من سكان قطاع غزة تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في (إسرائيل) لذلك يتابع موقع الـ"الرسالة" هذه الملف ويزودكم برابط فحص تصاريح العمل.

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

معايير ترشيح الأسماء في تصاريح العمل

وقال الغصين في تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، :"إن معايير ترشيح تتعلق بعدد الأطفال "كلما زاد عدد الأطفال كلما زادت النقاط" ، وبالنسبة للعمر "كلما كان صغيرا كلما حصل على نقاط أكثر" والسجل التجاري المرمز "من يملكه لعامي 2019-2020- ما قبل نوفمبر 2021 تزيد نقاطه"، والشهادة المهنية "تزيد النقاط".

وأوضح أن هناك معايير تنقص النقاط تتمثل في عمل الزوجة وحيازة سيارة، لافتاً إلى أن تاريخ التسجيل عبر الرابط لا علاقة له بأولوية الترشيح.

وأشار الغصين إلى أن أنه تم ترشيح نحو 23 ألفاً من المسجلين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، مشيراً إلى أن الوزارة لا تأخذ الحالات الإنسانية باعتبار جميع المسجلين تحت خط الفقر، ولا استثناءات في عملية التعيين، ولا يوجد أي تدخلٍ بشريٍ في عملية الترشيح التي تتم عبر نظامٍ إلكترونيٍ مضبوطٍ ومراقبٍ بشكل كامل.