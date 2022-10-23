حمل التحديث الأخير من "IOS 16" لشركة آبل للهواتف، العديد من المزايا التي انتظارها المستخدمون، رغم ذلك فهذه المزايا تسبب أمورا مزعجة لبطاريات الهواتف.

ونتيجة لكثرة التطبيقات التي تم تحديثها خلال التحديث الجديد والإضافات المتعلقة بقفل الشاشة وغيرها، أدى كل ذلك إلى سرعة استهلاك البطارية، مقارنة بالتحديث الذي سبقه.

ولتفادي هذه الإشكالية المزعجة للبعض، ينصح موقع "لابتوب ماغ" باتخاذ مجموعة خطوات من شأنها تقليل الضغط على البطارية ومنها:

إيقاف تطبيق "Fitness"، أو إلغاء تثبيته تماما، أو منع وصوله إلى مستشعرات الحركة في هاتفك.

الواجهات في شاشة القفل الجديدة "lock screen widgets" أكبر مستهلكي البطارية في التحديث الجديد، لأنها تعمل على مدار الساعة لتحديث المعلومات باستمرار، لذلك ينصح الموقع بألّا تزيد عدد الواجهات على واحدة أو اثنتين؛ للتخفيف على البطارية.

إيقاف خاصية "keyboard haptic، إضافة إلى إيقاف خاصية إرسال الإشعارات والأنشطة الحية "Live Activities"

وأصدرت شركة آبل الشهر الماضي نظام تشغيل "IOS16"، الذي تضمن عددا من الميزات، مثل شاشة قفل جديدة، وإمكانية تحرير الرسائل النصية بعد إرسالها، ولمسات لوحة مفاتيح جديدة.

كما تضمن الإصدار الجديد تصميما جديدا لتطبيق المنزل "هوم"، وتحسينات على تطبيق الصحة، بصورة تتيح لك إنشاء قائمة لتذكيرك بالأدوية التي تتناولها، وبقية المواد الغذائية والفيتامينات التي تتناولها لضمان وضح صحي جيد.