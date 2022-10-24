حالة الطقس : سقوط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق

حالة الطقس ، مع دخول فصل الخريف على الأراضي الفلسطينية، أصبح المواطن الفلسطيني يتابع أخبار الأحوال الجوية بشكل يومي عبر محركات البحث جوجل.

ويقدم موقع "الرسالة"، للمتابعين بشكل يومي الحالة الجوية، من خلال رصد أبزر الأخبار المتعلقة بحالة الطقس.





حالة الطقس في فلسطين الإثنين

يكون اليوم الاثنين الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارد في المناطق الجبلية ومعتدل في باقي المناطق وسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مناطق متفرقة من فلسطين تصاحبها عواصف رعدية احيانًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يكون الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق، وهناك انخفاض في درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدل العام بنحو 5 درجات مئوية، وتكون السرعة نشطة أحيانًا ويكون البحر متوسط ​​ارتفاع الموج.

حالة الطقس في فلسطين يوم الثلاثاء

ويكون الطقس الثلاثاء غائما جزئيا وستكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما يقارب المعدل العام وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة شمال شرق إلى جنوبي شرقي والبحر خفيف الارتفاع.

حالة الطقس في فلسطين الأربعاء

ويوم الاربعاء يكون الطقس غائما جزئيا ولا يوجد تغير كبير في درجات الحرارة للبقاء حول معدلها السنوي وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي والبحر منخفض.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من خطورة انزلاق المركبات على الطرق وتدني الرؤية الأفقية.