سوريا: إعلان الجزائر يعزز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال

أكدت الجمهورية العربية السورية أن إعلان الجزائر المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بمضمون إعلان الجزائر المنبثق المنبث عن المؤتمر الذي عقد بالجزائر خلال الفترة من الـ 11 حتى الـ 13 من تشرين الأول 2022".

وأضافت الوزارة: "كما تعرب عن تقديرها ودعمها لمبادرة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والتي كانت الأساس لهذا الإعلان وما تمخض عنه من نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية".

وتابعت: "إن سوريا ترى أن هذا اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي) وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".

وكان وفد من الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة حماس قد اختتمت منذ أيام زيارة إلى سوريا، التقت خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد، بعد قطيعة سياسية استمرت 10 أعوام تقريبا.