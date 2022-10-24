مستشار الخارجية الفلسطينية: نناشد شعبنا بعدم اتباع طرق الهجرة غير الشرعية

ناشد أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية أبناء شعبنا لعدم اتباع طرق الهجرة غير الشرعية.

وطالب الديك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، بعدم الوقوع في شباك قراصنة الموت فهم يبتزون المواطنين من 6-10 آلاف دولار مقابل المغامرة يخرجون بهم في مراكب متهالكة.

وأوضح أن القراصنة في العديد من الأحيان هم من يقومون بحرق وإغراق المراكب نتيجة تصفية حسابات بينهم.

وأكد أن قضية غرق سفينة الهجرة في تونس ليست جديدة لها منذ 13 الشهر الجاري، حيث كانت السفينة متجهة من ليبيا باتجاه إيطاليا.

وبين أنه ووفقا للتقديرات كان على متن السفينة عدد من المواطنين من فلسطين ونحن على الفور تحركنا في الدول المجاورة سواء ليبيا أو تونس واليونان ومالطا وتم الاتصال مع السلطات المختصة الوصول إلى شواطئهم.

وبين أن السلطات التونسية اتصلت بالجهات المختصة وخاصة الساحل الجنوبي حيث تم العثور على 4 جثث 3 منهم من قطاع غزة، والجثة الرابعة يمتلك الوثيقة السورية، حيث تم معاينة الجثث ومعاينة المعلومات التي وصلت لمطابقتها.

وأوضح أن هناك جثثاً لم يتعرف عليها حتى اللحظة.

وأشار إلى أنه يتم التواصل حالياً من السلطات التونسية بشأن إمكانية نقل الجثامين لقطاع غزة، وهو ما سيتم القرار بشأنه حول وضع الجثث وهل تحللت أم لا.

وقال إن هناك مفقودون ولكن هناك تضارباً في الأعداد، والسفارات لا تزال تتابع الموضوع في الدول المجاورة للإعلان عن الأرقام النهائية.