كسوف الشمس في فلسطين الثلاثاء وتحذيرات من النظر إليها، سيشهد العالم غداً الثلاثاء، كسوفًا جزئيًا للشمس ، يغطي مساحات شاسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلام دامس، لكن على الراغبين في مراقبتها توخي الحذر.

وستكون فلسطين من الدول التي تتأثر بظاهرة كسوف الشمس، التي تبدأ الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13,02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

كسوف الشمس في فلسطين الثلاثاء

ودعت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الأئمة والخطباء في محافظات قطاع غزة إلى إقامة صلاة الكسوف يوم غد الثلاثاء الموافق 2022/10/25م ظهراً، وذلك اتباعاً للسنة النبوية المطهرة.

وقال مدير عام الدعوة والإرشاد أمير أبو العمرين: "عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ندعو أئمة وخطباء المساجد لإقامة صلاة الكسوف يوم غد الذي يُعد الكسوف الأطول منذ فترة طويلة، وإعلام الناس بها وحثهم على أدائها".

منوهاً بأنه سيتم عقد دروس للمصلين تُبين فقه صلاة الكسوف وكيفيتها والسنن الواردة فيها، وتوجيههم إلى التضرع واللجوء لله سبحانه وتعالى وحثهم على المشاركة في أدائها، والدعوة إلى الله بتحرير الأسـرى والمسـرى وحفظ المـقاومة.

وأضاف: "وسيتم عقد موعظة عقب صلاة الكسوف تتحدث عن آيات الله الكونية وعظمة الخالق والذكر والتسبيح بين يدي الله عز وجل".

موضحاً أن صلاة الكسوف فيها إطالة ويُرخص لكبار السن الجلوس أثناء الصلاة.

ويحدث كسوف الشمس يحدث عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وتكون المحاذاة مثالية تقريباً، ويلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و"لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان"، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان صحفي.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس، فلوران ديليفلي، لوكالة فرانس برس، إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82,2%، "لكن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام" الدامس في وضح النهار.

وأضاف أنه "لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس".

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيداً، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.

هذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ. وفي البر الرئيسي الفرنسي، يعود آخر كسوف جزئي إلى 10 يونيو 2021.

في 12 أغسطس 2026، سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 92 في المئة، وفق مرصد باريس.