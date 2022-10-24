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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
جرائم (إسرائيل) بحق أطفال فلسطين
24 أكتوبر 2022 . الساعة: 02:14 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270384
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