توقف تطبيق "واتساب" عن العمل في ملايين الأجهزة حول العالم بدء من اليوم الاثنين الـ 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأعلن واتساب، في وقت سابق، إنه سيرفع الدعم عن إصدارات iOS 10 وiOS 11، حيث أعلن مركز مساعدة واتساب الرسمي أن أنظمة التشغيل المدعومة من قبل التطبيق تبدأ من نظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث كنظم تشغيل مدعوم وموصى به.

وانطلاقا من اليوم، لن يتمكن مستخدمو iOS 10 أو iOS 11 من استخدام تطبيق واتساب.

وتستخدم هذه الأنظمة في هواتف iPhone 5S وiPhone 6 وiPhone 6S، حيث بات مستخدمو تلك الهواتف مجبرين على تحديث نسخة iOS كشرط للاستمرار في استخدام واتساب.

لكن هذه النسخة غير متوافقة مع هواتف iPhone 5 وiPhone 5C، حيث لن يستطيع مستخدموها التحديث.

ويوصي واتساب دائما بتحديث iOS للاستفادة من أحدث تصحيحات الأمان، حيث أكد التطبيق أنه يدعم iOS 12 أو أحدث، لكنه يوصي باستخدام أحدث إصدار متاح للهاتف من خلال زيارة موقع دعم Apple لمعرفة كيفية تحديث برنامج iPhone الخاص بالمستخدم.

أما فيما يخص هواتف أندرويد، فإن تطبيق واتساب يعمل بداية من نظام التشغيل OS 4.1 والإصدارات الأحدث، فيما يتجه التطبيق بشكل روتيني للتوقف عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه موارده لدعم أحدث الأنظمة.

ويستعد واتساب لإطلاق مزايا جديدة لتطبيق سطح المكتب وهي ميزة إدارة إعدادات التنزيل التلقائي للوسائط لبعض مختبري الإصدار التجريبي لسطح المكتب.

ويمكن للمستخدم الاستعلام عن مدى توافر تلك الميزة من خلال فتح إعدادات واتساب، حيث يقترن ظهور إعدادات التنزيل التلقائي للوسائط، بالبدء في إدارة هذه الخيارات.

وتمكن تلك الإعدادات من إمكانية إدارة التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو والمستندات، فيما يتيح استمرار التنزل التلقائي للملاحظات الصوتية كما هو مطبق في الهواتف الذكية وذلك للحصول على أفضل تجربة مراسلة.