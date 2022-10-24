الثانية في أسبوع.. مقاتلة روسية تسقط على منزل بسيبيريا

تحطمت مقاتلة روسية، فوق منطقة سكنية جنوب سيبيريا، في حادث هو الثاني خلال أسبوع، بحسب ما أفادت السلطات.

وسقطت مقاتلة من طراز سوخوي سو 30، على منزل بطابقين، في مدينة إركوتسك، بحسب بيان لحاكم المنطقة إيغور كوبزيف على تليغرام.

وقال الحاكم إنه كان في مكان الحادث، وإن الطيارين قتلا لكن لم يصب أي من السكان بأذى.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، كانت الطائرة في رحلة تجريبية عندما سقطت. وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنه عدة مبان تحترق.

ويوم الاثنين الماضي، تحطمت طائرة عسكرية من طراز سوخوي سو-34 في مبنى سكني في مدينة ييسك الجنوبية، بالقرب من أوكرانيا، وهو ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.

وعرضت مواقع أوكرانية، لقطات غير مسبوقة، أمس الأحد، لمقاتلة روسية، لحظة قفز قائد الطائرة منها عبر مقعد النجاة، بعد إصابتها بصاروخ أوكراني، خلال تنفيذها مهام قتالية شرق أوكرانيا.

ويظهر في الفيديو قائد الطائرة، الذي التقط المشهد بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته، قبل أن يقفز بكرسي النجاة ويهبط بالمظلة، مخلفا وراءه الطائرة وهي تهوي، قبل أن ترتطم بالأرض وتخلف انفجارا هائلا، فيما هبط قائدها بالمظلة على الأرض.