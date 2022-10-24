الاحتلال يعتقل شابًا قرب بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الاثنين، شابُا بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في غوش عتصيون قرب بيت لحم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في غوش عتصيون قرب بيت لحم".

وزعم المتحدث باسم شرطة الاحتلال، أن قواته ألقت اعتقلت فلسطينيًا وبحوزته سلاح إم 16 قرب مفترق غوش عتصيون.

وادعى أنه أثناء دورية لقوات الاحتلال في المكان، أثارت سيارة الاشتباه لعناصر الجيش، فقاموا بتوقيفها وتفتيشها وعثروا على سلاح من نوع إم 16 ومخازن رصاص.

وحسب مزاعم شرطة الاحتلال، فإن الفلسطيني في الثلاثينيات من عمره وهو من سكان بيت لحم.