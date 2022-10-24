المحرر الكركي: الخليل قلعة للمقاومة والاحتلال يخشى مواجهتها المسلحة

قال المختص في الشأن (الإسرائيلي) الأسير المحرر رجائي الكركي إن الخليل تمثل قلعة للمقاومة ولها دور كبير جدًا في الضفة الغربية.

وأضاف الكركي أن الاحتلال يخشى من دخول الخليل على خط المواجهة والمقاومة المسلحة.

وأشار إلى أن "ظاهرة عرين الأسود ستنتقل قريبًا لجنوبي الضفة، وتحديدًا محافظة الخليل".

وأوضح أن الخليل هي أكثر محافظات الضفة احتكاكًا بمستوطنات الاحتلال، مؤكدًا أن الاحتلال تألم كثيرًا من مقاومتها على مدار السنوات الماضية.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدًا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح الاشتباك مع قوات الاحتلال حدثًا يوميًا عبر حواجزه وخلال اقتحاماته للمدن.

ومثلت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس نموذجًا وحدويًا مقاومًا ضد الاحتلال، وحظيت بالتفاف جماهيري وحاضنة شعبية كبيرة.

ويخشى الاحتلال من امتداد المقاومة وخاصة المسلحة إلى باقي مناطق الضفة، في ظل الالتفاف المتزايد حولها والتبني لنهجها.