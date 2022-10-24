الخارجية الفلسطينية تكشف آخر مستجدات فاجعة غرق مركب الهجرة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، أن جهودها مع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية ما تزال متواصلة للتعرف على مزيد التفاصيل بشأن فاجعة غرق المركب قبالة السواحل التونسية.

وأفاد المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك، في بيان صحفي، بأن قائمة مجموعة المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا على الأراضي الليبية تضم 16 مواطنا، منهم مواطنين اثنين من حملة وثيقة السفر السورية (مؤمن محمد علي، وخالد محمد الأبطح) وهما معتقلان حاليا لدى السلطات الليبية، كما أن مواطنين اثنين من المجموعة استطاعا الوصول إلى الجزائر الشقيقة، هما: محمد ماهر زغرة، ومصطفى محمود بكر، من غزة .

وجدد السفير الديك التأكيد على أنه تم التعرف، ومن خلال الجهود التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى تونس، وبالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، على خمس جثث تعود لمواطنين فلسطينيين، 3 منهم من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود متواصلة مع السلطات التونسية المختصة لبحث إمكانية التعرف على الجثث الأخرى الموجودة لدى الجانب التونسي، وكذلك جارٍ التواصل والتشاور مع الجهات التونسية المختصة لبحث إمكانية نقل جثامين الشهداء إلى ذويهم في قطاع غزة، بالتنسيق أيضا مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة، وهو الأمر الذي يعتمد على قرار السلطات التونسية ووضع الجثامين.

