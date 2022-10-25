6 شهداء و21 مصابًا بعدوان الاحتلال في نابلس ورام الله

استشهد 5 مواطنين، وأصيب 20 من بينهم 3 بحال الخطر، بعد منتصف الليل، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بعد اقتحامها مدينة نابلس، في عملية استمرت نحو 4 ساعات، فيما استشهد شاب سادس برصاص الاحتلال في رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة أن شهداء العدوان (الإسرائيلي) على نابلس فجر اليوم هم: حمدي صبيح رمزي قيم (30 سنة)، وعلي خالد عمر عنتر (26 سنة)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 سنة)، ومشعل بغدادي (27 سنة)، ووديع صبيح حوح (31 سنة)، والأخير أحد قادة ومؤسسي مجموعات عرين الأسود.

شاهد| مسيرة تحمل أحد الشهداء تجوب شوارع نابلس. pic.twitter.com/C6BsnxB5zr — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 24, 2022

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيد القيم وصل من رأس العين بعد انفجار وقع في مركبة كان على متنها، يعتقد نتيجة قصف (إسرائيلي)، أو استهدف بعبوة كما جرى مع الشهيد تامر الكيلاني.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة، وتم كشفها من قبل مجموعة من المقاومة والأجهزة الأمنية، والاشتباك معها، ما دفع جيش الاحتلال للدخول للمنطقة بعشرات الآليات في أكثر من محور وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

فيديو| إصابة عناصر من الأجهزة الأمنية بعد اشتباك مسلح على الدوار عقب اكتشاف القوة الخاصة pic.twitter.com/ix7uuFUolr — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 24, 2022

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن هناك 4 إصابات من عناصر الأجهزة الأمنية الذين خاضوا اشتباكًا مع القوة الخاصة الأولى التي تسللت إلى نابلس عبر دوار الشهداء.

ويخوض المقاومون في البلدة القديمة اشتباكات عنيفة وسط انفجارات ضخمة تسمع من حين لآخر.

وأصدرت مجموعة "عرين الأسود" بيانا قالت فيه إنه "حان وقت خروج الأسود من عرينها"، وقالت إنه "بالاستشهاد عزنا أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان"؛ وقال جيش الاحتلال في بيان إن "قوات الأمن تعمل حاليا في منطقة مدينة نابلس".

وأضافت مجموعة "عرين الأسود" في بيانها أنه "يا أيها الشعبُ العظيم، أنتم القوة وأنتم المُستقبل وأنتم حياة الأمة، بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشهاد عزنا، أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان، هو طريق الخزي والعار".

وعمت المسيرات البلدات والمخيمات الفلسطينية، بما في ذلك وسط مدينة رام الله ومخيم قلنديا ومخيم جنين تضامنا مع نابلس، وجابت الشوارع، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وتثني على المقاومة.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية فجرًا، تنديدًا بعدوان الاحتلال في مدينة نابلس. ووجّه ناشطون ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية.

كما استشهد فتى فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال رام الله، وذلك خلال قمع الاحتلال لمسيرة خرجت تضامنا مع نابلس، مستخدما الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن الفتى التميمي استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل القرية.