بالصور: الفصائل بغزة تدعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورا

دعت الفصائل الفلسطينية، غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، إلى الانعقاد فورا لبحث آليات إسناد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت الفصائل في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة بعد الانتهاء من اجتماع طارئ لها، عن الإضراب الشامل في قطاع غزة الساعة 12 ظهر اليوم، في كافة المرافق التجارية والحكومية.

ودعت الفصائل التي التقت في مكتب العلاقات الوطنية لحركة حماس جماهير شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب.

كما أعلنت عن وقف حركة السير والمواصلات الساعة 2 ظهرا في كافة مناطق قطاع غزة، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الضفة، وكذلك إطلاق صافرات الإنذار.

ودعت الجماهير للمشاركة في مسيرات غضب نصرةً للضفة ونابلس بعد صلاة العشاء من كافة محافظات غزة.

ووجهت التحية لأبناء الأجهزة الأمنية الذين اشتبكوا مع الاحتلال في نابلس، ودعت جميع أفراد الاجهزة للمزيد من الاشتباك مع الاحتلال.

تغطية خاصة للاحداث في مدينة نابلس #مباشر #فلسطين #أقصى تشاهدون الآن.. تغطية خاصة للاحداث في مدينة نابلس مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، جميلة الشنطي #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج مباشر‎ on Tuesday, October 25, 2022

































