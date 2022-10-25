والد الشهيد الدخيل: دون مقاومة لن نعيش بكرامة

قال رائد والد الشهيد محمد الدخيل أحد شهداء وأبطال عرين الأسود، إنّ "شعبنا الفلسطيني دون مقاومة ودون الالتفاف حولها؛ لن يعيش بكرامة، وسيظل في الذل والهوان".

وأضاف الدخيل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "لو امتلكنا ملايين الأموال، بدون عزة وكرامة، لن يكون لها معنى".

وأوضح أن الاحتلال يمعن في إذلال الشعب الفلسطيني بالضفة، مضيفا: "المسألة واضحة، هناك شعب يعيش تحت الاحتلال الذي يمارس بحقه أبشع وأقذر أنواع الإذلال، تكفي الحواجز لتعبر عن مرارة العيش للمواطن في الضفة".

وتابع الدخيل: "نشهد الله أننا نقدم خيرة أبطال نابلس وشبابها؛ لكننا نشعر أن أرواحنا عادت إلينا بعدما بدأنا نتلمس الكرامة من جديد".

واستشهد خمسة مواطنين بينهم قائد بمجموعات "عرين الأسود" وأصيب العشرات، الليلة، في اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.