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وزير الطاقة السعودي: أزمة الطاقة الحالية الأسوأ والعالم خسر مخزون الطوارئ

وزير الطاقة السعودي: الأزمة الحالية الأسوأ والعالم خسر مخزون الطوارئ من الطاقة
وزير الطاقة السعودي: الأزمة الحالية الأسوأ والعالم خسر مخزون الطوارئ من الطاقة
تحقيق السستم تحقيق السستم

غزة الرسالة نت

وزير الطاقة السعودي: أزمة الطاقة الحالية الأسوأ والعالم خسر مخزون الطوارئ

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن أزمة الطاقة الحالية قد تكون الأسوأ، وأن بلاده تتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوصها.

وأضاف خلال كلمته اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أن واردات المملكة النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر إلى 950 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن السعودية تعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجاتها من مصادر الطاقة، حيث أن خسارة العالم لمخزون الطوارئ من مصادر الطاقة قد تكون مؤلمة في الشهور المقبلة.

وقال "على الجميع أن يستعد للأسوأ وأن يكون لديه القدرة على المواجهة، استنفاد القدرة الإنتاجية من النفط ستكون له تكلفة عالية".

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