خطة (إسرائيلية) لتأهيل المتسرحي من جيش الاحتلال للاندماج في الشركات التقنية

قال موقع "إسرائيل دينس" العبري: إن شركة "سيناميديا" شرعت في تأهيل جنود وضباط تسرحوا حديثاً من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) للاندماج في شركات التقنيات المتقدمة والسايبر وشغل مواقع متقدمة فيها.

وأشار الموقع في تقرير نشره، إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة تأتي في إطار خطة أطلق عليها "تفور 575".

وأضاف الموقع أن مؤسسة "هايتك من أجل المجتمع"، التي يشارك في إدارتها ممثلون عن وزارة العمل، هي التي بلورت الخطط وتشرف على تطبيقها، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن الشروع في تأهيل 25 من الضباط والجنود الذين خدموا في وحدات قتالية.

وأوضح أن الضباط والجنود الذين شرع في تأهيلهم سبق أن خدموا في مختلف الوحدات القتالية في جيش الاحتلال؛ وضمنها وحدة المستعربين "دوفيديفان" التي تلعب دورا رئيسا في تصفية المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية أو اعتقالهم والوحدات الخاصة في سلاح المشاة وسلاح الجو والمدرعات ووحدة الهندسة الميدانية وسلاح المدفعية.

ولفت الموقع إلى أن المنتسبين للدورة سيتم تأهيلهم وتمكينهم من تطوير برنامج "Full Stack Developer" في "مسار يمتد لمدة 18 شهراً ومنحهم الفرصة لمراكمة خبرات عملية في تطوير مشاريع يمكن أن تخدم القطاع العام والمجتمع".