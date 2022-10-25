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إسرائيليات
استقالة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال
25 أكتوبر 2022 . الساعة: 06:07 م
منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) يارون بلوم
الضفة المحتلة - الرسالة نت
أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، الثلاثاء، عن نية منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) يارون بلوم الاستقالة من منصبه نهاية الشهر الحالي.
وقالت الصحيفة العبرية: "إن "بلوم" أبلغ رئيس الوزراء يائير لابيد بعدم نيته الاستمرار في منصبه بعد سنوات من العمل في المنصب".
وأضافت، "أن بلوم كان مكلف بالعمل على إعادة الجنود (الإسرائيلين) لدى حماس بقطاع غزة، وكان يجري اتصالات غير مباشرة بهدف العمل على استعادتهم".
ومن المتوقع أن يتم تعيين السكرتير العسكري لحكومة الاحتلال (الإسرائيلي) "آفي غيل" في منصب شؤون الأسرى والمفقودين لحين تعيين منسق جديد
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270468
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