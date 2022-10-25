توقيت مباراة برشلونة وبايرن ميونخ والتشكيلة المتوقعة.. يستضيف برشلونة نادي بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر المباراة حاسمة لبرشلونة، خير أنه في حال تلقى أي خسارة أو تعادل سيخرج رسيمًا من دوري أبطال أوروبا ليتأهل ميونخ وانتر ميلان.

وفي رصيد برشلونة 4 نقاط فقط، بينما في رصيد المتصدر بايرن ميونخ 12 نقطة وانتر ميلان 7 نقاط، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن ترتيب المجموعة دون رصيد أي نقاط.

توقيت مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وتأتي المباراة في تمام الساعة الـعاشرة مساءً بتوقيت القدس ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وتنقل المباراة حصرًا على قنوات بي إن سبورت، ومن المقرر أن يتم نقلها على قناة beIN Sports 1 HD Premium، علمًا أن قنوات الرياضة القطرية هي الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعلق على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الحاسمة المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ميونخ

بايرن ميونخ إلا أن مدرب البارسا تشافي هيرنانديز كشف عن بعض الشيء منها. ورغم عدم وضوح توقعات تشكيلة برشلونة امامإلا أن مدرب البارسا تشافي هيرنانديز كشف عن بعض الشيء منها.

وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي، أن لديه خطة غدًا لمحاولة الهجوم بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنه لن يغير النظام.

وبين تشافي إمكانية اللعب بخيارات مختلفة للهجوم ومنها الدفاع وقال لعبنا 4-4-2 وهذه "التشكيلة أعطتنا سيطرة على المباراة من خلال خط الوسط".

تشافي يتحدث عن مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

‏وشدد تشافي على أن خسارة روبيرتو حساسة، بعد إصابته في المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بيليرين جاهز لهذا المركز الظهير الأيمن.

وعن فاتي، قال تشافي "إنه يجب أن يشارك لأن مستواه جيدًا كان ضد بيلباو وبذل مجهودًا مذهلاً امام فياريال".

أما عن بوسكيتس، فقال تشافي أنه يثق فيه، وسيستخدم جميع اللاعبين لتيسير المباراة، مؤكدًا انه لاعب مهم جدًا.

ويأمل برشلونة أن يلحق فيكتوريا بلزن الخسارة بفريق أنتر ميلان الإيطالي، كونه في حال فاز الأخير في المباراة، فإن فرص برشلونة في التأهل ستزول.

ويلاقي برشلونة ميونخ بالعديد من الإصابات، أهما لاعب الوسط سيرجيو روبيرتو، والمهاجم ممفيس ديباي، والمدافع رونالد أراخو.

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