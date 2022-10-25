موقع عبري: مبادرة سرية كادت أن تنجح لإتمام صفقة تبادل أسرى

ذكر موقع واي نت العبري، مساء الثلاثاء، أن ما يسمى بمنسق شؤون الأسرى والمفقودين لدى الاحتلال يارون بلوم، الذي أُعلن عن استقالته من منصبه، قاد تحركًا سريًا الشهر الماضي لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وبحسب الموقع العبري، فإن الصفقة كانت تشمل جلب جثامين الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول، وإطلاق سراح إفراهام منغستو، وهشام السيد.

ووفقًا للموقع، فإن بلوم طرح اقتراحًا لإنهاء المفاوضات بنجاح، لكن حماس رفضت المقترح تمامًا، ورفض كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال المصادقة على المقترح بسبب اقتراب الانتخابات.

وجرت المباحثات بوساطة مصر وأطراف أخرى على افتراض أن حماس في الوقت الحالي لها مصلحة في إنهاء قضية الأسرى والمفقودين من أجل تحسين أوضاع أهالي غزة،

وبين الموقع، أن المفاوضات بدأت قبل أقل من 6 أسابيع، وشاركت عدة أطراف بإقناع حماس، لكن يحيى السنوار قائد الحركة بغزة أصر على مطالبته بأن تفرج (إسرائيل) عن مئات الأسرى الفلسطينيين من "المحكوميات العالية" ولم يكن على استعداد لتغيير موقفه.

ولفت الموقع، إلى أن هذه كانت مجرد واحدة من عدة جولات من المفاوضات والمبادرات السرية التي قادها بلوم، أو كان جزءًا منها، وخلال فترة عمله التي امتدت لخمس سنوات، ولكن المبادرة الأخيرة كانت ذات خيبة أمل كبيرة للغاية بالنسبة له دفعته لتقديم استقالته، وخاصة مع قرب انتهاء عقد عمله نهاية الشهر الجاري، ولمنع الدخول في عملية قانونية تسمح بتمديد ولايته.

المصدر: صحيفة القدس