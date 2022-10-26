ناشطون أميركيون يطالبون بايدن بإجبار رئيس الكيان على وقف العنف في الضفة

طالب ناشطون في الولايات المتحدة الأميركية الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي من المقرر أن يستقبل رئيس الكيان (الإسرائيلي) يتسحاق هرتسوغ، اليوم في واشنطن، عبر عريضة وقعوا عليها، بإنهاء عنف الاحتلال المتصاعد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ووقف اعتداءات المستوطنين التي تجري بحماية من جيش الاحتلال.

كما تطالب العريضة الرئيس بايدن بمحاسبة رسمية عن قتل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بما يعني الامتثال لمطالب أعضاء الكونغرس بإجراء تحقيق شامل ومستقل لمحاكمة القتلة على هذه الجريمة.

كما طالب الموقعون من الرئيس بايدن، أن يطالب ضيفه (الإسرائيلي) بوضع حد لمعاملة (إسرائيل) العنصرية ومضايقة المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية وعربية وإسلامية على الحدود التي تسيطر عليها، ويوضح له أن (إسرائيل) لن تنضم إلى برنامج "الإعفاء من تأشيرة الدخول" طالما استمرت في هذه التصرفات العنصرية.