القسام يزف مجاهداً توفي إثر سكتة قلبية

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين الأبطال من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي توفي إثر سكتةٍ قلبيةٍ.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ عبد الله فريد محمد الحواجري (42 عاماً) من مسجد "السنة" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي توفي اليوم الأربعاء 01 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 26/10/2022م إثر سكتةٍ قلبيةٍ، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".