متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين 2022؟ ، يفصلنا عن بدأ التوقيت الشتوي في الأراضي الفلسطينية أيام معدودة لتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

التوقيت الشتوي في فلسطين

ويهتم آلاف الفلسطينيين بمعرفة تاريخ فلسطين التوقيت الرسمي 2022، وكم يتبقى خلال التوقيت الرسمي في غزة بينما يستعدون من الآن.

خاصة وأن هناك أجهزة محمولة تقوم بتغيير الساعة تلقائيًا قبل الموعد الرسمي الذي تحدده الحكومة، مما يتسبب في حدوث خلل في المواعيد التي يحددها الموظفون أو العمال أو الطلاب.

موعد التوقيت الشتوي 2022 في فلسطين؟

ومن المقرر أن يكون موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2022 في فلسطين، اعتبارا من الساعة 02:00 فجر يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري (29 / 10)، في جميع محافظات الوطن.

وتلجأ الحكومة إلى العمل التوقيت الشتوي بسبب الحاجة إلى تأخير مواعيد الدوام في المؤسسات والمدارس والفعاليات والمناسبات، جراء طول الليل وقصر النهار.



