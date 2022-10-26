بث مباشر مباراة انتر ميلان وفيكتوريا بلزن الاربعاء 26 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن يلتقي فريق انتر ميلان نظيره فيكتوريا بلزن مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة انتر ميلان وفيكتوريا بلزن

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

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مباراة انتر ميلان وفيكتوريا بلزن

ويتطلع إنتر ميلان للفوز ، مستفيدًا من الملعب والجمهور المضيف والنتائج ضد فيكتوريا بلزن صاحب المركز الأخير للتقدم إلى الدور التالي.

أما بلزن فهم يخططون لانتزاع النصر وتحقيق مفاجأة كبيرة في المجموعة لإشعال الصراع بين النيرازوري وبرشلونة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل انتر ميلان المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة انتر ميلان وفيكتوريا بلزن في بطولة دوري أبطال أوروبا

وموعد مباراة انتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تقام مباراة انتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء 26 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة انتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "جيوزيبي مياتزا".

كما ويدير الحكم أندرياس إبكبيرج، مباراة إنتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.



