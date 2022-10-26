بث مباشر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم 26-10 في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يستضيف فريق برشلونة نظيرة بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022.

بث مباشر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط "هنا"

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

وتعتبر المباراة حاسمة لبرشلونة، خير أنه في حال تلقى أي خسارة أو تعادل سيخرج رسيمًا من دوري أبطال أوروبا ليتأهل ميونخ وانتر ميلان.

وفي رصيد برشلونة 4 نقاط فقط، بينما في رصيد المتصدر بايرن ميونخ 12 نقطة وانتر ميلان 7 نقاط، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن ترتيب المجموعة دون رصيد أي نقاط.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس ومكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وتنقل المباراة حصرًا على قنوات بي إن سبورت، ومن المقرر أن يتم نقلها على قناة beIN Sports 1 HD Premium، علمًا أن قنوات الرياضة القطرية هي الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعلق على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الحاسمة المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ميونخ



تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام برشلونة