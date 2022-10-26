بث مباشر مباراة توتنهام وسبورتنج لشبونة اليوم 26-10 في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي توتنهام لمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء اليوم الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة توتنهام ضد سبورتنج لشبونة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة توتنهام وسبورتنج لشبونة اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

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مباراة توتنهام وسبورتنج لشبونة اليوم

ويحتل توتنهام حاليا المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة توتنهام وسبورتنج لشبونه في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم بث مباراة توتنهام ضد سبورتينغ لشبونة على قناة beIN Sports ، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا.