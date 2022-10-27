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شاهد: سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله

سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله بنفسه
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله بنفسه
تحقيق السستم تحقيق السستم

القدس المحتلة - الرسالة نت

أجبرت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، الأربعاء، المواطن المقدسي رسمي العجلوني على هدم جزء من منزله بنفسه في البلدة القديمة في القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية:" إن المنزل يأوي 4 أفراد، كما فرضت سلطات الاحتلال غرامات بنحو مئة ألف شيكل (نحو 28500 دولار) بحجة عدم الترخيص بعد 8 سنوات من بناء المنزل".

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمة لاستخراج تراخيص بناء تكلف عشرات آلاف الدولارات لكل شقة سكنية أو محل تجاري.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2021 حتى يونيو/حزيران الماضي أكثر من 1350 منزلًا ومنشأة فلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في حين أخطرت في المدة نفسها أكثر من 1050 منزلًا بوقف البناء، وغالبًا فإن الهدم مصير أكثر من 50% من الأبنية المتعلقة بها تلك الإخطارات.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270574

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الاحتلال هدم مقدسي

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