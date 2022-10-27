وقفة لأهالي القدس احتجاجًا على اقتحام مدارس الإيمان ورفضًا للمنهاج المحرف

نظم أهالي مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مدارس الإيمان، رفضًا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج المحرف على الطلبة.

وشارك في الوقفة عشرات الطلبة وأولياء الأمور والمحامين، احتجاجًا على اقتحام مدارس من ما يسمى "وزارة المعارف" التابعة للاحتلال صباح أمس، والتفتيش في حقائب الطلبة بحثُا عن المنهاج الفلسطيني.

وأكد المشاركون على التمسك بالمنهاج الفلسطيني وتدريسه في مدارس القدس، ورفعوا شعارات كتب عليها: "من حقنا أن نتعلم ما يناسبنا"، و"لا لتخويف طلابنا ومعلمينا".

وقال المحامي رائد بشير خلال الوقفة الاحتجاجية إن مدارسنا ستعلم المناهج الفلسطينية وهذا حقنا الطبيعي الذي يكفله لنا القانون.

وأكد المحامي فريد بشير أن "على المعلم ألا يخاف وألا يرتبك ويصر على تعليم المنهاج الفلسطيني".

واقتحمت سلطات الاحتلال أمس، مدارس الإيمان المقدسية، وفرضت أجواءً مرعبة على الطلبة، وقامت بتفتيش حقائبهم بحثاً عن المناهج الفلسطينية.

وتتعرض العديد من المدارس الأهلية والخاصة في المدينة المحتلة، لإجراءات وتهديدات وقرارات جائرة من الاحتلال لفرض مناهج تعليمية محرفة.

ومنعت سلطات الاحتلال المدارس المقدسية من تنظيم وإقامة أي مظاهر وطنية، مثل رفع العلم الفلسطيني، أو تعليم الطلبة أغاني تراثية ووطنية.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، على تمسك أهل القدس بحقهم في البقاء فيها، والتعلم وفق منهاجهم الفلسطيني.

واستنكر حمادة اقتحام قوات الاحتلال اليوم الأربعاء لمدارس الإيمان في القدس، وتفتيش حقائب الطلبة بشكل همجي بحثاً عن كتب المنهاج الفلسطيني.

وقال إن هذا الاقتحام يؤكد على بربرية المحتل الذي لا يتردد عن إرهاب الأطفال واقتحام حرمة المدارس والعدوان على خصوصية الطلبة لمجرد محاولته فرض المنهاج الصهيوني.

ووصف هذا الاقتحام بـ"السلوك الدنيء"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل حربه على القدس وأهلها في محاولة لتحقيق مساعيه الخبيثة بتهويد القدس.

وأشاد بصمود أهالي الطلبة وأولياء أمورهم في وجه آلة العدوان الإسرائيلية، وحمل الاحتلال مسئولية مواصلة عدوانه على أهلنا في القدس.