خالدية أبو بكرة: القمع وتحريض الصهاينة لن يوقف مسيرات العودة والتحرير

قالت خالدية أبو بكرة عضو لجنة المتابعة المركزية في حركة المسار الثوري البديل:"إن القمع الأوروبي وصراخ الحركة الصهيونية وعملائها لن يوقف مسيرات العودة والتحرير في الشتات" في إشارة إلى بيانات صدرت عن المنظمات الصهيونية في بروكسل وكندا.

وأضاف أبو بكرة، "أن تصريحات سفيرة الكيان الصهيوني التي طالبت بإلغاء المسيرة الشعبية المزمع تنظيمها السبت 29 اكتوبر الجاري لا قيمة لها وتعبر عن تخبط الكيان وسفرائه في أكثر من بلد".

وأوضح، أن حركة المسار انطلقت قبل عام واحد فقط وحاول الصهاينة طوال العام الماضي قمعها وحصارها في أكثر من بلد أوروبي وغربي، وصولاً إلى قرار حل "رابطة فلسطين ستنتصر" في فرنسا بقرار من ماكرون.

وبيّنت، أن حركة مسار أصبحت أشد عزماً وقوة، تضاعف عددها وحضورها في كل المواقع والساحات مع اقتراب ذكرى الانطلاقة الأولى.

وأشارت أبو بكرة، إلى أن قرار منع الرفيق خالد بركات من دخول أوروبا فهذه شهادة لحركتها وستواجه سياسة القمع عبر مختلف الوسائل الشعبية والقانونية ولن يؤثر القرار سلبا على تنامي دور المسار الثوري البديل بل سيزيد من إصرارها على العمل في خدمة الشعب الفلسطيني والتزامنا تجاه معسكر المقاومة في فلسطين والمنطقة والعالم.

ودعت أبو بكرة جماهير وانصار فلسطين والجاليات العربية والإسلامية في أوروبا إلى الانضمام لحركة المسار الثوري البديل وخاصة الجيل الشاب من الفلسطينيين ونساء فلسطين في الشتات مؤكد بالقول "حركة لا يقودها الشباب الثوري والنساء لا يمكن أن تنتصر".