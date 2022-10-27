الاقتصاد: مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كافٍ

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، أن مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كافٍ.

وطمأن الزريعي خلال لقاءه بأصحاب المطاحن والقمح بمقر الوزارة يوم الخميس، المواطنين بتوفر مخزون الدقيق والقمح في القطاع ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.

واستمع من أصحاب المطاحن، لآخر تطورات أسعار القمح والدقيق في ظل الأزمات التي يعيشها العالم وسبل المحافظة على استقرار الأسعار.

وقال الزريعي: "إن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة في مراقبة الأسعار والمحافظة على توفر المخزون السلعي بشكل كافي من كافة السلع".

من جهته قال مدير عام شركة مطاحن السلام عبد الدايم عواد، أن مطاحن الدقيق والقمح تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد ما يدعوا للقلق.

وأضاف أن المطاحن تتدارس مع الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي ليكون كافيًا لحاجة المواطنين.