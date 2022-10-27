طالبة من غزة تفوز بالمركز الأول بمسابقة رقمية دولية

فازت الطالبة رغد البحيصي من المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بالمركز الأول خلال مسابقة "الهاكثون الرقمي" الدولية مع مؤسسة "MENAcodes".

وتدرس الطالبة "البحيصي" في قسم تطبيقات الويب في الفرع الصناعي بالصف الثاني عشر بمدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى.

وشاركت الطالبة في المسابقة ضمن فريق مكوّن من طالبات من فلسطين وسوريا ولبنان، حيث حصلن على المركز الأول على مستوى الوطن العربي.

بدورها، هنّأت مديرة المدرسة منهل فروانة، "البحيصي" والمدرسة بهذا الفوز، مؤكدة أنّه لم يأتِ من فراغ وإنّما هو سلسلة متواصلة من الإنجازات والنجاحات التي تحققها المدرسة المهنية وطالباتها على الدوام.

وأشارت "فروانة" إلى أنّ الطالبة سعاد أبو شمالة حصلت في وقت سابق على المركز الأول على مستوى فلسطين، كما حصلت الطالبتان سيرين وادي وماريا أحمد على المركز الأول في "الأولمبياد البرمجي" على مستوى المديرية.

وشكرت مدير المدرسة المهندسة إيمان الخولي، لدعمها المتواصل للطالبات وسعيها للارتقاء بطموحاتهن وتحقيق أمنياتهن.