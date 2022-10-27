محكمة السلطة تمدد اعتقال المعتقل السياسي أحمد سرور

مددت محكمة السلطة في رام الله، اليوم الخميس، اعتقال المعتقل السياسي في سجون السلطة أحمد سرور.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن محكمة صلح رام الله قررت تمديد المعتقل السياسي أحمد سرور (حبازي) لـ 15 يومًا على خلفية سياسية.

وكانت عناصر أمنية بلباسٍ مدني اعتقلت سرور أمس من إحدى المحلات التجارية بعد الاعتداء عليه، وتعرضه للضرب والسحل، ودون إبرازِ أي مذكرة توقيف قانونية، وفقاً للمجموعة

وطالبت محامون من أجل العدالة الإفراج الفوري عن سرور وجميع المعتقلين السياسيين، وضمان أمنهم وسلامتهم.

ودعت إلى محاسبة عاجلة لمن نفذوا الاعتقال بطريقة لا إنسانية ولا قانونية، والنظر بجدية إلى فعالية توصيات لجان التحقيق السابقة التي لم تنفذ حتى اللحظة.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون.