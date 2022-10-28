الجبهة الشعبية- القيادة العامة تنعي شهداء نابلس

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شهداء نابلس : عماد يوسف أبو رشيد (47 عاماً)، ورمزي سامي زَبَارَة (35 عاماً)

اللذين ارتقيا بجريمة إعدام بدم باردة برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز حوارة.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن ما يقوم به الاحتلال بحق شعبنا دليل على عجزه وارتباكه أمام عمليات المقاومة النوعية

وأوضحت أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا، لن تبقى دون رد، وهو ما يثبته شعبنا ومقاومته دوماً، كما تؤكد الجبهة أن إجراءات الاحتلال الهمجية بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، والحصار الذي يفرضه الاحتلال على مدينة نابلس ما هو إلا دليل على عجزه وارتباكه أمام ضربات مقاومة شعبنا، وعملياتها النوعية والمتصاعدة، والممتدة في كل أنحاء الضفة.

وتوجهت بالتحية، كل التحية، لأهلنا في الضفة ومخيماتها ومقاومتها، الذين يثبتون يوم بعد يوم إرادة وعنفوان شعبنا الأبي، ويضربون نموذجاً يحتذى به في المقاومة والتضحية والفداء، والدفاع عن شعبنا أمام جبروت وإرهاب الاحتلال