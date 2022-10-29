آخر الاستطلاعات: نتنياهو سيشكل حكومة ضيقة

أظهرت آخر استطلاعات الرأي (الإسرائيلية) قبل الانتخابات القريبة المقررة الثلاثاء المقبل، قدرة زعيم المعارضة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ضيقة.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته القناة "12" العبرية فقد حصل حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على 31 مقعداً، يليه حزب "هناك مستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد بحصوله على 24 مقعدا.

فيما تقدم تحالف حزب الصهيونية الدينية التابع للمستوطنين الذي يتزعمه المتطرفان "ايتمار بن جبير وبتسليئيل سموتريتش" إلى 14 مقعدا ليتحول ثالث أكبر حزب (إسرائيلي) يليه تحالف وزير جيش الاحتلال بيني غانتس حاصلاً على 11 مقعدا.

بينما حصلت 7 أحزاب على مقاعد بأقل من 10 وهي أحزاب "شاس" الذي حصل على 8 مقاعد، "يهدوت هتوارة" 7 مقاعد، حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان بحصوله على 6 مقاعد، فيما حصل حزبا "العمل" و"ميرتس" اليساريين على 5 مقاعد لكل منهما.

أما بخصوص الأحزاب العربية فقد تربعت أسفل القائمة وقريباً من مستوى نسبة الحسم وهي حزب القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة حيث حصل كل منها على 4 مقاعد.

وعلى صعيد توزيع المقاعد على الكتل فقد حصل تحالف اليمين الذي يتزعمه نتنياهو على 60 مقعدا، فيما حصل تحالف الوسط واليسار والقائمة العربية الموحدة على 56 مقعدا وهي نتيجة قريبة جداً من آخر انتخابات.

ومع ذلك فقد بقي نتنياهو رئيس الوزراء الأفضل من وجهة نظر المستطلعة آراؤهم حيث حصل على دعم 46% وذلك مقابل 32% يرون أن لبيد مناسب لهذا المنصب.