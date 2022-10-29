السلطة تمنع والدة صحفي من السفر وتواصل انتهاكاتها بالضفة الغربية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها ضد المواطنين والطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، وسط تجاهل للمناشدات العائلية والحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

ومنعت مخابرات السلطة والدة الصحفي معاذ حامد من السفر، وسلمتها استدعاء لمراجعة مقر المخابرات في رام الله، وذلك بعد انتقاد ابنها دور السلطة في تصفية مجموعات عرين الأسود المقاومة.

وهاجمت أجهزة السلطة جنازة تشييع شهداء عسكر بمدينة نابلس، وقامت بتنزيل الريات الخضرات تحت تهديد السلاح، فيما واصل جهاز الأمن الوقائي في نابلس اعتقال الأسير المحرر علاء الشبيري لليوم الـ4 على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة في رام الله تختطف الأسير المحرر أحمد سرور "الحبازي" من بلدة نعلين لليوم الرابع على التوالي، علماً أنه معتقل بطريقة هجمية تخللها سحل وإطلاق نار ظهر أمس.

وتختطف أجهزة السلطة الطالب في جامعة بيرزيت سـعـيـد المـالكـي من رام الله لليوم الـ4 على التوالي، والأسير المحرر إيهاب الشولي من نابلس لليوم الـ5 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين ثائر عويضات من الخليل لليوم الـ6 على التوالي، والشاب معتصم بلال الخواجا من رام الله لليوم الـ7 على التوالي، والشاب إسلام معدي من بلدة كفر مالك برام الله لليوم الـ7 على التوالي.

ومدد وقائي السلطة اعتقال الأسير المحرر عماد عطاطرة من بلدة يعبد بجنين للمرة الثالثة، علماً أنه معتقل منذ 11 يوماً، فيما لا يزال الشاب محمد جابر يقبع في سجون السلطة لليوم الـ11 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في بيت لحم اختطاف الشاب مهدي زواهرة لليوم الـ13 على التوالي، بينما تواصل محكمة السلطة في نابلس اعتقال المحرر سامر أبو عياش لليوم الـ13 على التوالي، علماً أنه يعاني من مشاكل في الطحال ووضعه الصحي يزداد سوءا نتيجة الإهمال الطبي.

ولا تزال مخابرات السلطة تحتجز الأسير المحرر محمد حمدان من نابلس لليوم الـ14 على التوالي، في مسلخ أريحا، علماً أنه مريض قلب، إضافة إلى اختطاف الشاب علي الجمال من جنين لليوم الـ16 على التوالي.

ومددت مخابرات السلطة في نابلس اختطاف المواطن أنس حمدي على ذمة المحافظ، علماً أنه مختطف لليوم الـ18 على التوالي.

ودعا أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله، للمشاركة في الوقفة الأسبوعية، للمطالبة بالإفراج عن أبناءهم من سجون السلطة بالضفة الغربية.

وأكدوا أن الوقفة ستكون اليوم الموافق 29 من تشرين الأول/ أكتوبر، الساعة الرابعة عصرا، على دوار المنارة وسط رام الله.

ويعاني المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام في سجون السلطة وضعًا صحيًا صعبا، في ظل استمرار إضرابهم لليوم الـالـ26 على التوالي.