حماس: نبارك عملية الخليل البطولية التي تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: "نبارك عملية الخليل البطولية والتي تأتي في إطار عمليات الرد المتواصلة على جرائم الاحتلال وخطوة على طريق تحويل كل أرجاء الضفة الغربية ناراً ولهيباً تحت أقدام الغزاة المحتلين".

وأضاف، " شعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال وضربات المقاومة تتصاعد وتتمدد في كل مكان ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادة شعبنا أو قتل روح المقاومة وإطفاء جذوتها".

وتابع: نحيي أهلنا الثائرين في نابلس وجنين والخليل وكل مدن ومخيمات الضفة الغربية الذين يمثلون خزان الثورة وبارود النار في معركتنا مع الاحتلال".

وقتل مستوطن وأصيب 5 مستوطنين آخرون، مساء السبت، في عـملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن تدهور حالة أحد المصابين في عملية إطلاق النار بكريات أربع، وحالته أصبحت حرجة جدا، والمصاب الثاني متوسطة، فيما أصيب 4 آخرون بحالات هلع، ليعلن لاحقا مصرع المستوطن.

وذكرت مصادر محلية أن مقاوما اشتبك مع جنود الاحتلال بالمكان لـ5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين أصيب أحدهما بحالة حرجة.