الشعبيّة تُشيد بعملية الخليل البطوليّة وتؤكّد أنّها رسالة قوية للاحتلال

عبّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء السبت، عن فخرها بعملية الخليل البطولية التي أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين من بينهم شخصية معروفة بعـملية إطلاق النار في مستوطنة "كريات أربع".

وشدّدت الشعبيّة على أنّ هذه العملية النوعيّة بعض من ردّ شعبنا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وانتصار لدماء الشهداء، مُؤكدةً أنّ عملية الخليل تثبت من جديد أنّه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال ضد شعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا مزلزلاً عليها.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ العملية وجهت رسالة قوية لجيش الاحتلال بأنّ كل جرائمه وقتله المستمر وحصاره وإغلاقه لمدن ومخيمات شعبنا في الضفة فاشلة، ولن تنجح في كسر إرادة الصمود والعزيمة والمقاومة لدى أبناء شعبنا.

وقتل مستوطن وأصيب 5 مستوطنين آخرون، مساء السبت، في عـملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن تدهور حالة أحد المصابين في عملية إطلاق النار بكريات أربع، وحالته أصبحت حرجة جدا، والمصاب الثاني متوسطة، فيما أصيب 4 آخرون بحالات هلع، ليعلن لاحقا مصرع المستوطن.

وذكرت مصادر محلية أن مقاوما اشتبك مع جنود الاحتلال بالمكان لـ5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين أصيب أحدهما بحالة حرجة.