من هو المسؤول الكبير الذي قتل في عملية الخليل الليلة؟، وقالت مصادر عبرية ، السبت ، في تفاصيل عملية الخليل التي نفذها الشهيد محمد الجعبري ، إن مسؤولا كبيرا قتل في العملية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر فإن القتيل هو مسؤول كبير سابق في الشاباك وهو المسؤول عن الأمن في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

من هو المسؤول الكبير الذي قتل في عملية الخليل الليلة؟

وقالت المصادر إن المصاب الثاني في عملية كريات أربع هو المستوطن المتطرف عوفر يوحنا وهو في حالة صحية خطيرة، وهو معروف لدى جميع سكان الخليل بتهمة الإساءة والاعتداء على المدنيين.

واستشهد شاب فيما قتل مستوطن وأصيب 6 آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار، في محيط منزل المتطرف ايتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع بالخليل بالضفة المحتلة.

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