من هو محمد الجعبري منفذ عملية الخليل الليلة؟، الشهيد محمد كامل الجعبري (35 عاما)، من مدينة الخليل، متزوج وأب طفلين "عبد الرحمن وسارة"، حيث يعمل مدرسا للتربية الإسلامية في مدرسة جواد الهشلمون في الخليل.

محمد الجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر أكتوبر/تشرين أول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

كما اعتقل الاحتلال إخوانه في سجون الاحتلال لمدة طويلة، ولم يترك صلاة الفجر منذ ١٥ عاما كما يؤكد شقيقه المبعد وائل.

من هو محمد الجعبري منفذ عملية الخليل الليلة؟

وقد نفذ الشهيد محمد الجعبري عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع في الخليل، أسفرت عن مقتل مسؤول كبير سابقاً في الشاباك، إلى جانب إصابة 6 مستوطنين.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية:” أن منفذ عملية الخليل ينتمي لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

من هو المسؤول الكبير الذي قتل في عملية الخليل الليلة؟

وأعلنت وسائل إعلام عبرية مساء السبت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل.