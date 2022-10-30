ماذا تعرف عن مستوطنة كريات أربع في الخليل؟ هي مستوطنة صهيونية تقع شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي أعلى مستوطنة يهودية في الضفة الغربية على ارتفاع 1008م فوق مستوى البحر.

أقام مستوطنون كريات أربع في عام 1968، واستمرت في التوسع حتى باتت أكبر المستوطنات في الخليل، وحصل المستوطنون على دعم مالي وسياسي من وزيري العمل يغآل الون وشمعون بيريس في أواخر الستينيات.

توسعت مستوطنة كريات أربع وشهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المستوطنين، وسمحت لهم حكومة الاحتلال بالسيطرة على بعض التلال المحيطة، وصادرت مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين سكان الخليل والقرى المجاورة لها.

من هو محمد الجعبري منفذ عملية الخليل الليلة؟

وتعتبر كريات أربع من أكثر المستوطنات خطورة نظراً لاقامة المستوطنين الأكثر تطرفاً فيها، فتحولت إلى وكر للحركة العنصرية والمتطرفة (كاخ) التي أسسها مئير كهانا، ومنها انطلق العنصري والمجرم باروخ غولدشتاين العام 1994 منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

ونفذ ليلة أمس الشهيد محمد الجعبري عملية إطلاق نار على مشارف مستوطنة كريات أربع قتل خلالها مستوطن وأصيب 6 آخرون.