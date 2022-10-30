استشهاد المنفذ.. إصابة 5 جنود ومستوطنين في عملية دهس مزدوجة بالأغوار

أعلنت الصحة الفلسطينة، مساء اليوم استشهاد منفذ عملية الدهس في أريحا بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال.

وأصيب 5 جنود ومستوطنين ظهر الأحد في عملية دهس مزدوجة نفذها الشهيد عودة في منطقة الأغوار المحتلة.

ونفذت العملية في موقعين مختلفين على مفترق النبي موسى حيث أصيب جنديان، وشمال البحر الميت حيث أصيب ثلاثة آخرون.

وأظهرت لقطات مصورة عدد من جنود الاحتلال ملقون على الأرض وسط حالة من الارتباك في صفوفهم.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على منفذ العملية بعد انزاله من مركبته مما أدى لإصابته بجراح.

يأتي ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق النار البطولية في الخليل التي نفذها المجاهد محمد الجعبري وأدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

وأظهرت مقاطع مصورة، إصابة منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر عبرية، أن المنفذ فلسطيني، يبلغ من العمر 49 عاما من بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة.