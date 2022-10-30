الشاباك يكشف عن أعداد القتلى (الإسرائيليين) خلال الخمس سنوات الأخيرة

كشف جهاز الشاباك (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، عن إحصائية تتضمن أعداد القتلى (الإسرائيليين) الذين قتلوا في العمليات الفلسطينية خلال الخمس أعوام السابقة.

وجاءت الإحصائية على النحو التالي:

"رونين حنانيا" الذي قتل الليلة الماضية في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" هو القتيل رقم 25 قتيلاً منذ بداية العام الذي لم ينته بعد، بحسب معطيات الشاباك.

وفي عام 2021 (حارس الجدران) فقتل 21 جنديًا.

وفي عام 2020 (فترة كورونا) قتل 3 (إسرائيليين).

وفي 2019 قتل 12 (إسرائيليًا).

وفي 2018 قتل 16 (إسرائيليًا).

وفي عام 2017 قتل 18 (إسرائيليًا).

وفي عام 2016 قتل 17 (إسرائيليًا).

وفي عام 2015 (انتفاضة السكين) قتل 29 (إسرائيليًا).