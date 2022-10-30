حماس تبارك عملية الدهس البطولية في الأغوار

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية الدهس البطولية المزدوجة، التي نفذها أحد أبطال شعبنا في منطقة الأغوار المحتلة، وأصاب خلالها 6 من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إنه على الاحتلال أن ينتظر ما يوجعه ويسوؤه، وأن يعتاد على مشهد جنوده ملقون على الأرض مضرجين بدمائهم في ظل تصاعد جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكدت أن العهد الذي قطعه شعبنا مع الأقصى والشهداء، عهد لا يمكن أن يحنث فيه، وما الضربات الموجعة في نابلس والخليل وسلواد وجنين وشعفاط والأغوار سوى مقدمة لما تخبئه انتفاضتنا.

ودعت حماس أبناء شعبنا الأحرار كافة للانخراط بقوة في العمليات النوعية ضد الاحتلال ومستوطنيه، ووضع حد لعربدتهم واستفزازاتهم، وتصعيد المقاومة على طريق التحرير والعودة.